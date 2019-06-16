أخبار مصر | "العربية للتصنيع" تنشئ مصنع لأغشية محطات تحلية المياه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العربية للتصنيع" تنشئ مصنع لأغشية محطات تحلية المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع الوفد الكورى الجنوبى، مباحثات حول إقامة مصنع لأغشية محطات تحلية المياه.

وأكد "التراس" أن المصنع المزمع إنشائه يجب أن ينتهى فى يناير 2020، أى بعد 6 أشهر من بدء المباحثات بين الجانيبين، مما دفع رئيس الوفد الكورى للإشارة، إلى أن مخطط تنفيذ المشروع يستغرق عام كامل.

وأضاف أن مصر تعمل بكل قوة فى كافة الملفات، وتنفذ القرار بعد الدراسة فى الحال، ولا تتوقف عند أى عوائق، لذلك فإقامة المصانع والمدن وغيرها، يجب ألا يلتزم بالمسارات التقليدية.

وأكد الجانب الكورى الجنوبى، أنهم سيبذلون قصارى جهدهم، لتحقيق كافة الشروط، وإقامة المصنع فى الفترة المحددة، خاصة فى طل توفر الإمكانيات الهائلة لدى الهيئة العربية للتصنيع.