أخبار مصر | بيان هام وعاجل من "البترول" بشأن تحصيل فواتير "الغاز الطبيعي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان هام وعاجل من "البترول" بشأن تحصيل فواتير "الغاز الطبيعي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحثت وزارة البترول، استعدادات بدء استخدام عدادات الغاز الطبيعي مسبوقة الدفع لأول مرة، والتي ستبدأ بإطلاق أول مشروع تجريبي قبل نهاية 2019، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد، وذلك خلال اجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأعلنت الوزارة في بيانها، إنه سيتم استخدام هذه العدادات تجريبيا في وحدات الإسكان الاجتماعى "بشاير الخير 1، 2" بالإسكندرية، وحي الأسمرات بالقاهرة بإجمالي 20 ألف عميل كوسيلة للتأكد من كفاءة عمل المنظومة.

ولفتت الوزارة إلى تعميم التجربة تباعًا في مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمدن الجديدة، والكمبوندات السكنية لتركيب العدادات لعدد 300 ألف عميل في عام 2020-2021، ثم 500 ألف عميل جديد في 2021-2022.

وشهدت الفترة الماضية اتخاذ عدة خطوات تمهيدية للبدء في هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي شملت إعداد المواصفات الفنية لتصنيع العدادات، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الإنتاج الحربي لتصنيع وتوريد العدادات.