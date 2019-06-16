أخبار مصر | مصر واليابان توقعان استكمال منحة إنشاء مبنى جديد بمستشفى أبو الريش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر واليابان توقعان استكمال منحة إنشاء مبنى جديد بمستشفى أبو الريش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في توفير الدعم اللازم لتطوير مستشفى أبو الريش لعلاج الأطفال بالمجان نجحت الوزارة في زيادة الدعم المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" إلى المستشفى ليصل إلى 18 مليون دولار (306 مليون جنيه).

ووقعت مصر واليابان، اليوم الأحد 16 يونيو 2019م، استكمال منحة إنشاء ملحق للعيادات الخارجية لمستشفى أبو الريش الجامعى لعلاج الأطفال بالمجان ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير ماساكى نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، على الخطابات المتبادلة للمنحة، ووقع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وأكاهيرو إيواساكى، كبير ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولى"جايكا" فى مصر، على اتفاق المنحة لتنفيذ المشروع.

ويأتى ذلك استمراراً لحرص الحكومة المصرية على الاهتمام بالخدمات الصحية التي تقدم للمواطن، والاستفادة من الخبرات اليابانية لخدمة قطاع الصحة، وذلك في إطار الحرص على استحداث آلية جديدة في بناء ملحق العيادات لتحافظ على سلامة المباني المجاورة.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن المنحة تهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الطبية التي تقدم للأطفال المرضى من ذوى الأسر محدودة الدخل وغير القادرين، فبالإضافة إلى انشاء الملحق سوف يتم تجهيزه بالمعامل والأدوات الطبية اللازمة، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تعزيز قدرات الكادر الطبي، موضحة أن المشروع سيخدم حوالي 90 ألف مريض سنوياً.

وأكدت الوزيرة على تقدير المصريين حكومة وشعباً لموقف الحكومة اليابانية الداعم لمصر على كافة المستويات، معربة عن تطلعها أن تشهد العلاقات المصرية اليابانية مزيداً من آفاق التعاون في المستقبل القريب.

وذكرت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تتفاوض مع شركاء التنمية في توفير تمويلات تدعم الاستثمار في العنصر البشري في مجالات الصحة والتعليم ودعم مشروعات الوزارات المعنية في هذا المجال خاصة في الصحة والتعليم وفي توجيه القيادة السياسية بضخ استثمارات مستمرة تعمل على تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمصرين في كافة المجالات خاصة في الصحة والتعليم.

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وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن زيادة المنحة لمشروع مستشفى أبو الريش للاطفال برعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، يعد مهم نظرا لاهمية المستشفى كمتخصصة فى علاج الاطفال، موضحا أن هذه المنحة ستساهم فى تقليل الزحام على المستشفى وتقليل قوائم الانتظار من الاطفال الذين يأتوا من كافة انحاء الجمهورية إلى المستشفى، وقدم شكره لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وجايكا اليابانية على دعمها للتعليم.

وقال السفير ماساكى نوكى، السفير اليابانى لدى القاهرة، إن اليابان ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لمشروع مستشفى أبو الريش للاطفال، لأنه يساهم فى احداث فرق فى الرعاية الصحية للأم والطفل"، وأضاف:"زورت مستشفى ابو الريش بعد اسبوعين من استلامى عملى كسفير لليابان وكنت سعيدا جدا"، موضحا أن عام 2019 هو مهم جدا للعلاقات المصرية اليابانية حيث تتولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى وستستضيف اليابان قمة مجموعة العشرين في نهاية يونيو الجارى، ومؤتمر التيكاد في نهاية أغسطس المقبل، حيث نأمل أن تلعب مصر دورًا رئيسيًا في كلا المؤتمرين، ويعد تحقيق التغطية الصحية الشاملة أحد أهم أولويات جدول الأعمال.

وأكد أن مصر تسعى جاهدة لتحسين خدمات الرعاية الصحية، واليابان تدعم هذه الجهود لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال تدريب الأطباء وتحسين جودة المستشفيات.

من جانبه، أكد أكاهيرو ايواساكى، كبير ممثلى الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" أن محفظة التعاون مع مصر وصلت إلى 2.4 مليار دولار فى عدة مشروعات فى مجالات الطاقة والاثار والتعليم والصحة والطيران المدنى والرى.

وأوضح أن مستشفى أبو الريش كانت دليل على التعاون بين مصر واليابان، مشيرا إلى أن المبنى الجديد سيساعد على خفض الضغط على المستشفى وتوفير خدمة افضل للعيادات الخارجية.

وعلى جانب اخر دعت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر فى ظل وجود 106 شركة يابانية فى مصر، وشهد العام المالى الماضى 2017-2018 زيادة فى الاستثمارات اليابانية بنسبة 74 % عن العام السابق له 2016-2017.