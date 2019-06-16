أخبار مصر | تاكيدًا لـ"الخليج 365".. "التعليم": 97% نتيجة العينة العشوائية لإجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

وكان قد كشف خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، عن أن نسبة النجاح في نتيجة العينة العشوائية لمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي، تقترب من 97%، وذلك فى تصريحات خاصة لبوابة "الخليج 365" الخميس الماضي.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية بالعينة العشوائية، يصل إلى 50 طالبا.

