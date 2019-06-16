أخبار مصر | تاكيدًا لـ"الخليج 365".. "التعليم": 97% نتيجة العينة العشوائية لإجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاكيدًا لـ"الخليج 365".. "التعليم": 97% نتيجة العينة العشوائية لإجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ما نشره موقع «الخليج 365» الخميس الماضي بشأن النتيجة العشوائية لمادة اللغة العربية، حيث أكدت الوزارة فى بيان رسمي لها منذ قليل أن النتيجة 96.5%.
وكان قد كشف خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، عن أن نسبة النجاح في نتيجة العينة العشوائية لمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي، تقترب من 97%، وذلك فى تصريحات خاصة لبوابة "الخليج 365" الخميس الماضي.
وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية بالعينة العشوائية، يصل إلى 50 طالبا.
وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية بالعينة العشوائية، يصل إلى 50 طالبا.