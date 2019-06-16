أخبار مصر | استمرار التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء بقاعدة نجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء بقاعدة نجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت عناصر من القوات المسلحة لكلاً من مصر وتوجو، تنفيذ التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب وذلك ضمن المجموعة الثانية للتدريب وبمشاركة القوات الخاصة لكلا البلدين بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية.

بدأت الفعاليات بعقد المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف على الخبرات القتالية لكلا الجانبين، وتنفيذ العديد من الأنشطة العملية التى تم التخطيط والإعداد لها مسبقاً.

كما تم التدريب على تحركات الفرد فى الميدان وتكتيكات القتال وتنفيذ عدداً من الرمايات النمطية وغير النمطية بإستخدام الأسلحة الصغيرة من أوضاع الرمى المختلفة والتى أظهرت مدى الدقه والكفاءة التى يتمتع بها المقاتلين لكلا البلدين، كما تم التدريب على أنسب اساليب مواجهة العناصر الإرهابية، وتحرير الرهائن، كذلك تبادل الخبرات فى مجال الإسعافات الاولية فى الميدان.

يأتى التدريب فى إطار جهود مصر والقوات المسلحة لتعزيز القدرات القتالية لدول تجمع الساحل والصحراء لمجابهة أية مخاطر قد تواجه المنطقة وتهدد الأمن والإستقرار فى القارة الإفريقية.