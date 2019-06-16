أخبار مصر | "التضامن": 500 من مكلفي الخدمة العامة يحضرون المرحلة الثانية لمشروع مودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": 500 من مكلفي الخدمة العامة يحضرون المرحلة الثانية لمشروع مودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت اليوم الأحد، فاعليات المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لمشروع مودة، والذى سيتم من خلاله تدريب 500 من مكلفي الخدمة العامة من محافظتى القاهرة والجيزة لمدة عشرة أيام فى المركز الأوليمبي بالمعادى، تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى.

وصرحت رمزة صدقي مدير المشروع أن مودة يعمل على الحد من معدلات الطلاق التي أصبحت في ازدياد، وقالت إن مكلفي الخدمة العامة من الفئات المستهدفة للمشروع وسيتم تدريب 500 من شباب الخدمة عامة علي كافة برامج المشروع.

وأكدت مديرة المشروع أن المتدربين سيتلقون تدريباً حول مفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية في العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية وأهمية الوعى بها للحفاظ علي الروابط الأسرية، كما ذكرت أن البرنامج التدريبي سيتناول التوعية بالجوانب الشرعية في الحفاظ على الأسرة، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة تطبيقية وورش عمل مكملة للجانب النظري للتدريب.

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وأضافت صدقي أن المجتمع المصري في حاجة لمثل تلك المبادرات للحد من الارتفاع المضطرد في حالات الطلاق التي ارتفعت في مصر إلى 198 ألف حالة سنوياً بمتوسط 542 حالة يومياً وأن مودة يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من الطلاق ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

وذكر أيمن عبد العزيز المنسق التنفيذي للمشروع، أن المرحلة الاولى تضمنت تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المستهدفة من الأساتذة المتميزين والمعروف عنهم القبول لدى الطلاب، حيث قام كل متدرب بتدريب 100 طالب على الأقل على كيفية تطبيق الأساليب والطرق العلمية التربوية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسرى والتدريب على فض المنازعات بين الزوجين لخفض مستوى نسب الطلاق وبخاصة في المراحل الأولى من عمر الزواج .

وأكد عبد العزيز أن مشروع مودة يأتي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وإعداد نشئ في جو من المودة والالفة وهذا يساعد على تربية جيل معد بشكل سليم وعلمي يمكن الاعتماد عليه في بناء المجتمع.