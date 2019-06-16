مصر | تسللوا عبر سور المصنع لسرقته.. كشف ملابسات سرقة 500 ألف جنيه من مصنع بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسللوا عبر سور المصنع لسرقته.. كشف ملابسات سرقة 500 ألف جنيه من مصنع بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة سرقة خزينة مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية دائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر، وتبين أن 5 أشخاص وراء السرقة، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقى الرائد محمد داوود رئيس مباحث قسم شرطة ثاني اكتوبر، بلاغات بكسر خزينة مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية وسرقة 500 ألف جنيه.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، لإجراء معاينة لمكان السرقة، وفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمصنع والمصانع المجاورة.

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وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع اكتوبر، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها وإعادة المبلغ المسروق.

وتوصلت تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، إلى أن وراء السرقة سائق كان يتعامل مع المصنع، واستعان بـ 4 آخرين، لتنفيذ عملية السطو المسلح على المصنع وسرقته، ويوم الجريمة حضروا إلى المصنع، وتسللوا السور، وكسروا الخزينة وسرقوا 500 ألف جنيه كانوا بداخلها.

وبإعداد عدة أكمنة لضبطهم باماكن هروبهم تمكنت القوات من القبض عليهم، وتم إعادة جزء من المبلغ المسروق، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.