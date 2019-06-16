مصر | "النيابة" تستعلم عن الحالة الصحية لمصابي "دائري المرج"

وأمرت النيابة بندب فريق من الطب الشرعي لتشريح جثة الضحية الوحيدة في الحادث، لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير بها والتصريح بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين إنقلاب سيارة ربع نقل من أعلى الطريق الدائري مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 3 أخرين، أحدهم إصابته خطيرة.