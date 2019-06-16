مصر | "النيابة" تستعلم عن الحالة الصحية لمصابي "دائري المرج"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النيابة" تستعلم عن الحالة الصحية لمصابي "دائري المرج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة المرج بالاستعلام عن الحالة الصحية الخاصة بمصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل من أعلى الطريق الدائري، تمهيًدا للاستماع إلى أقوالهم.
وأمرت النيابة بندب فريق من الطب الشرعي لتشريح جثة الضحية الوحيدة في الحادث، لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير بها والتصريح بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.
تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين إنقلاب سيارة ربع نقل من أعلى الطريق الدائري مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 3 أخرين، أحدهم إصابته خطيرة.