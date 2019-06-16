مصر | استمرار حبس مهندس طعن زوجته بسبب خلافات زوجية في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس مهندس طعن زوجته بسبب خلافات زوجية في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان تجديد حبس مهندس بترول 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجته بعدة طعنات سلاح أبيض "سكين" فى منطقة 15 مايو.

وأوضحت التحقيقات أنهما ميسورا الحال وكانت توجد بينهما خلافات زوجية، وتجددت يوم الواقعة قام على إثرها المتهم بقتل زوجته.

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كما أمرت النيابة العامة بتشريح جثة مدرسة فى وقت سابق لقيت مصرعها بطعنات إثر نشوب مشاجرة بينها وبين زوجها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغا بحدوث مشاجرة ووفاة إحدى السيدات خلال المشاجرة بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين إحدى السيدات (مقيمة محل البلاغ، متوفية إثر إصابتها بعدة طعنات) وزوجها بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثانى على الأولى بسلاح أبيض"سكين" مُحدثًا إصابتها المشار إليها والتى أودت بحياتها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطة وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.