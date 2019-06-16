مصر | "كيلو حشيش ونسل معدني".. حبس تاجر مخدرات في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كيلو حشيش ونسل معدني".. حبس تاجر مخدرات في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى تاجر مخدرات يدعى "م.ع" 36 سنة أمام النيابة باعترافات تفصيلية لإتجاره في المواد المخدرة، حيث يقوم بالإتجار في مخدر الحشيش لتحقيق أرباح كبيرة وغير مشروعة ويقوم يتوزيعها على عملائه.

وأضاف أنه كان بحيازته سلاح ناري وسلاح أبيض "نسل معدني" بقصد الدفاع عن النفس.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن مباحث قسم شرطة حلوان تمكنت من ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في قضية "مخدرات، حال استقلاله سيارة ملكه" وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام ومبلغ مالى 1400 جنيه، وبمواجهته أعترف بالمضبوطات.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.