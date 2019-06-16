مصر | تعرف على الاتهامات الموجهة للسائق المتسبب في حادث كوبري ناهيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الاتهامات الموجهة للسائق المتسبب في حادث كوبري ناهيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احالت شمال الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمد الشناوي المحامي العام، السائق المتهم بالإصابة الخطأ والاتلاف فى حادث سقوط سيارة ربع نقل من أعلى كوبري ناهيا داخل وحدة مرور العجوزة، إلى محكمة الجنح لمحاكمته فيما هو منسوب إليه.

وكشفت التحقيقات أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية حالت دون سيطرة السائق عليها، وأنها اخترقت الحاجز الحديدى، وسقطت على وحدة الفحص الفنى، داخل وحدة مرور العجوزة، مما أسفر عن انهيار السقف الخاص بها.

وأسفر الحادث عن تلفيات بسيارتين كانتا متواجدتين بمحيط الحادث، واستمعت جهات التحقيق لأقوال المصابين فى الواقعة عقب استقرار حالتهم الصحية، ومن بينهم الرائد إسلام الضبع الضابط بوحدة مرور العجوزة، والذى اصيب بكسر فى القدم، وقال إنه كان يجلس بصحبه مهندس فنى "المصاب الثاني" داخل غرفة الفحص الكائنة بوحدة المرور، يباشرا عملهما المكلفين به، وفوجئا بسقوط سيارة داخل الوحدة، مما أدى إلى سقوط سقف الغرفة عليهم فنتج عن ذلك إصابتهما.

وكشفت التحقيقات أن سيارة نقل، كانت تسير بسرعة عالية عكس الاتجاه، فسقطت من أعلى كوبرى ناهيا، مما أسفر عن وفاة سيدة، كانت متواجدة مصادفة أسفل الكوبرى، وإصابة 4 آخرين بكسور وكدمات فى مناطق متفرقة من الجسد.