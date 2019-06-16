مصر | "القوادة العجوز".. القبض على خمسينية لممارسة الدعارة بشبرا الخيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوادة العجوز".. القبض على خمسينية لممارسة الدعارة بشبرا الخيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم تستطع أن تنهي حياتها بشرف، لهذا قدم لها الشيطان الرذيلة فى أخر عمرها على طبق من دهب، بعد أن أغراها بالمال، وكسب العلاقات مع رجال يحبون المتعة، سارعت تلك العجوز القوادة، بتكوين شبكة للدعارة وتسهيل ممارسة العري والفعل الفاضح من أجل المال.

"ياباشا أنا كبرت على الكلام ده".. هكذا بدأت سيدة تبلغ من العمر 55 عام كلماتها أمام رجال مباحث شبرا أول الخيمة، بعد إلقاء القبض عليها حيث بدأت الواقعة بورود معلومات لدى الجهات الأمنيه بالقسم عن طريق أحد الجيران بتردد العديد من الرجال إلى ذلك المسكن الذى تقتن به تلك العجوز، فقامت التحريات التى أصدرها الرائد أحمدعصر رئيس مباحث قسم شبرا، هى تكليف معاوني البحث بسرعة التحرى، والبحث وتقنين الإجراءات للتأكد من قيام تلك السيدة بتسهيل الدعارة وممارستها عن طريق إستقطاب الرجال مقابل مبلغ مالى.

تحريات مباحث

وعلى الفور قام كل من النقيب محمد رشوان والنقيب أحمد عادل معاونى مباحث القسم بسؤال الجيران حول وجود شبكة للدعاره بمكان مسكن العجوز، الى جانب تفريغ الكاميرات المتواجده حول مسكنها للتأكد من تردد بعض الأشخاص الى الشارع المتحرى عنه، وهو ما تم إثبات فيه صحة ما ورد من معلومات، وتم إلقاء القبض على المتهمه أثناء قيام أشخاص داخل مسكنها بممارسة الزنا، وقامت قوات الأمن بتوجيه إليها تهمة ممارسة الفاحشة.

وبمناقشة المتهمة اعترفت أمام رجال المباحث بقيامها بتسهيل الدعاره، وممارستها لمن يرغب فى ذلك، مقابل المالر حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.