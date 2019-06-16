شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 220 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسى 2019/2020 ليكون بحد أدنى 220 درجة، و 140 درجة للصف الأول للثانوى بالمدارس الخاصة، والحد الأدنى للقبول بفصول الثانوى العام (خدمات) 190 درجة، وذلك بعد عمل دراسة لعدد الطلاب الناجحين والأماكن الشاغرة بالفصول حتى لا يحدث تكدس بين الطلاب وتزيد كثافة الفصول.

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وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن التنسيق سيتم تقسيمه إلى ثلاث مجموعات الأولى تبدأ من الخميس 4/7/2019 إلى الاثنين 8/7/2019 لتقديم الطلاب الحاصلين على مجموع من 270 درجة وحتى 300 درجة، والمجموعة الثانية ويتم فيها استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على مجموع 220 درجة وحتى 270 درجة، والمجموعة الثالثة تبدأ من 14/7/2019 وحتى 16/7/2019 ويتم فيها استيعاب الطلاب المتخلفين عن التقديم فى المرحلتين.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو مربع الادارة التعليمية التى حصلوا منها على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسى ويتاح للطلاب الحاصلون على مجموع 266 درجة فأكثر التقدم للمدارس التى يرغبونها خارج المربع السكنى أو داخله علي مستوى المحافظة وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلبة المقبولين بكل مدرسة .

وأشارإلى أن الطلاب الحاصلون على مجموع 252 درجة فأكثر يسمح لهم بالتقدم الى المدارس التى يرغبونها داخل الادارة التعليمية فقط ودون التقيد بالمربع السكنى وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة، مشددا على أنه لن يسمح بقبول أى طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة (رسمى) إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسى من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح اطلاقاً لطلاب الصف الأول الثانوى بأى محافظة بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم وطبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.