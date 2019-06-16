شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس لجنة بكنترول امتحانات الدبلومات الفنية في طوخ.. والسبب: أزمة قلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى، الأحد، رئيس لجنة في كنترول الدبلومات الفنية بمشتهر في القليوبية، أثناء عمليات التصحيح لأوراق الإجابات، إثر أزمة قلبية تعرض لها، وتم نقله إلى مستشفى طوخ المركزى في محاولة لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة.

تلقى المقدم أحمد سامى، رئيس مباحث مركز طوخ، بلاغا يفيد بوفاة «م. ر .أ» مدير مدرسة ورئيس لجنة بكنترول امتحانات الدبلومات الفنية بمشتهر وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل الكنترول.

تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقل العميد فوزى عبدربه مأمور المركز، وتبين أنه تم نقل المتوفى إلى مسشتفى طوخ المركزى، وأنه توفى أثناء عمله في الكنترول إثر أزمة قلبية، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل الجثة للمسشتفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.