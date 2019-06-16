شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: خطة للربط مع الدول الأفريقية في مجال السكك الحديدية والطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه يتم تنفيذ كافة الإجراءات والآليات الخاصة بجذب المستثمرين في المجال العقاري، والذي يشمل العقار الصناعي وأيضًا إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، حيث تقوم وزارة النقل بإنشاء شبكة من الموانئ والمناطق اللوجيستية تم طرح بعضها مثل ميناء 6 أكتوبر الجاف، كما سيتم قريبًا طرح عدد من الموانئ الأخرى مثل موانئ العاشر من رمضان والسادات.

وأضاف الوزير في كلمته أمام ملتقى بناة مصر الخامس، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «تصدير المقاولات والعقار المصري.. مستقبل جديد للاستثمار»، أن هناك دعما كاملا من القيادة السياسية لكافة الشركات المصرية لخدمة الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن الشركات المصرية ستستمر في المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية، ومنها مشروعات مترو الأنفاق إلى جانب الشركات الأجنبية، خاصة بعد اكتساب الشركات المصرية لخبرة كبيرة في هذا المجال من خلال تنفيذ أنفاق قناة السويس.

وأشار الوزير إلى اهتمام وزارة النقل بمشاركة الشركات المصرية في مشروعات الطرق والسكك الحديدية وتطوير الموانئ البحرية، حيث تقوم الوزارة بإنشاء عدد من المحطات متعددة الأغراض وتطوير الأرصفة البحرية وتعميق الغاطس، بحيث يصبح الغاطس في الموانئ البحرية لا يقل عن 18 مترا لاستيعاب السفن العملاقة، لافتًا إلى استمرار المشروع القومي للطرق الذي ساهم في تقليل نسبة الحوادث وفتح أفاق جديدة للتنمية، مشيرًا إلى أن ما تم تنفيذه من هذا المشروع حتى الآن يصل إلى 8000 كم نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة النقل ووزارة الإسكان، وأن هناك خطة للربط مع الدول الأفريقية في مجال السكك الحديدية عن طريق ربط مصر بالسودان سككيًا والربط البري عن طريق محور الإسكندرية كيب تاون، وطريق مصر تشاد، بالإضافة إلى الربط بين الموانئ البحرية المصرية والموانئ البحرية الأفريقية.