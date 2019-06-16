السيسى يبعث برقية تهنئة لنظيره الروسى بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى. وأوفد الرئيس السيسى، عبدالعزيز الشريف الامين برئاسة الجمهورية إلى سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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