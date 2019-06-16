شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تجيب: ما حكم الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية لقضاء مصلحة شخصية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردت دار الإفتاء المصرية على تساؤل عدد من متابعيها بشأن حكم الانصراف من العمل الرسمي قبل المواعيد الرسمية لقضاء مصالح شخصية، وذلك عبر حسابها الخاص على فيس بوك.

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وجاء في رد الإفتاء: «لا يجوز الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية سواء كان بإذن غير رسمي أو بمأموريات وهمية لما فيه ضياع للعمل المنوط به، وهذا مخالف للدين».

وتابعت الدار ردها: «الوقت المحدد للعمل رسميًّا حق للعمل لا يجوز الانصراف قبل نهايته إلا لحاجة العمل فقط أو بإذن صحيح من صاحبه، ولا يختلف هذا الحكم من وقت دون آخر، لأن العمل أمانة ولأن الإنسان مأمور أن يؤدي الأمانة التي ائتمن عليها، وإلا كان خائنًا للأمانة».

وختمت حديثها استشهاداً بالآية الكريمة: «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، من سورة النساء»، كما استشهدت بحديث للرسول «ص»، جاء فيه: «عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» أخرجه البخاري».