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شكرا لقرائتكم خبر عن «التدخل السريع» يعيد «مسنة طنطا» إلى أسرتها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نجح أعضاء فريق التدخل السريع التابع بوزارة التضامن بالغربية، فى إعادة سيدة مسنة تدعى «إحسان. س .ا»، 90 عاما، إلى أسرتها بعد العثور عليها في طنطا، وهي تعاني من الزهايمر.
وكثف أعضاء الفريق البحث عن أسرة المسنة التي تم إيداعها إحدى دور المسنين، أمس، وقال محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع، إنه بعد استقرار حالة السيدة المسنة تبين أنها تقيم مع ابنها بمنشية جنزور، وأن لها ابنة تقيم بمساكن السلام.
وأفاد يوسف بان فريق التدخل السريع بالغربية قام بالتواصل بذويها والتنبيه عليهم بحسن رعايتها.
كان الفريق المحلي بالغربية قد تلقي بلاغا يفيد بوجود سيدة مسنة بمدينة طنطا تعاني من الزهايمر وهي بلا مأوى، وفور تلقى البلاغ توجه إليها الفريق وتم إيداعها إحدى دور المسنين لتلقي جميع أوجه الرعاية الصحية والنفسية وغيرها من الخدمات.
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