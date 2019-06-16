شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الثقافي البريطاني يعلن فتح باب التقديم لبرامج صندوق نيوتن- مشرفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس الثقافي البريطاني عن فتح باب تقديم الطلبات لبرامج صندوق نيوتن-مشرفة، الذي يوفر منحا لتطوير التعاون في مجال البحث والابتكار بين المملكة المتحدة ومصر، ويدعم البرنامج منح درجة الدكتوراه، وكذلك الإشراف المشترك مع الطلاب الذين يرغبون في إجراء البحوث لمدة عام في إحدى الجامعات بالمملكة المتحدة، كجزء من أبحاث درجة الدكتوراه التي يسعون للحصول عليها من الجامعات المصرية.

يعقد المجلس جلسة على الهواء مباشرة على Facebook يوم الخميس 20 يونيو الجاري للإجابة على الأسئلة حول عملية التقديم ومعايير الاختيار، كما سينظم جلسة استرشادية بمبنى المجلس يوم 10 يوليو المقبل.

يأتي البرنامج في إطار الروابط المؤسسية المخصصة لمشاريع الشراكة بين الجامعات المصرية والبريطانية، التي تمتد لأكثر من عامين وتصل قيمتها إلى 300 ألف جنيه إسترليني.

Advertisements

ويشمل البرنامج تقديم المنح للباحثين التي تركز أبحاثهم على أي من موضوعات الزراعة والغذاء؛ الإدارة المستدامة للمياه، الطاقة المتجددة، تقنيات كفاءة الطاقة، الاقتصاد الإبداعي، وتطوير الصناعات الاستراتيجية والإدارة البيئة والسياسة البيئية، وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 9 أغسطس.

وفيما يتعلق بالمواضيع البحثية فتمتد المنح الدراسية لهذا العام لتشمل موضوعات إنتاج الغذاء، والطاقة، وإدارة المياه، والرعاية الصحية الشاملة ميسورة التكلفة، وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 8 أغسطس.

وصرحت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر، إن صندوق نيوتن- مشرفة القائم على التعاون بين المملكة المتحدة ومصر هو أكبر اتفاقية ثنائية في مجال العلوم على مستوى العالم، ويستند إلى العلاقة القوية بين البلدين، مدفوعا بوفرة المواهب في مصر والتي تمثل قوة ديناميكية للابتكار وتنمية العلوم، «كما أننا نشعر بالحماس الشديد لأن ما يقرب من 50٪ من المشاركين في البرنامج من النساء».

من جهته، قال الأستاذ الدكتور عماد حجازي، مدير صندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا (STDF): «يفتخر الصندوق بالشراكة القائمة مع صندوق نيوتن- مشرفة ونعتبرها قصة نجاح تعزز قيمة التعاون الدولي في مجال البحوث. كما نتطلع إلى تطوير ناجح ومستدام لهذا البرنامج».

وذكرت الأستاذة الدكتورة كاميليا صبحي، مديرة قطاع الشؤون الثقافية والبعثات المصري: «نحن فخورون بالمشاركة المستمرة في برنامج صندوق نيوتن- مشرفة، الذي يعزز العلاقات في المجالات العلمية بين مصر والمملكة المتحدة، لقد أظهر البرنامج تأثيرا على زيادة عدد العلماء الموهوبين والباحثين في مصر».