شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الثقافي البريطاني يعلن فتح باب التقديم لبرامج صندوق نيوتن- مشرفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المجلس الثقافي البريطاني عن فتح باب تقديم الطلبات لبرامج صندوق نيوتن-مشرفة، الذي يوفر منحا لتطوير التعاون في مجال البحث والابتكار بين المملكة المتحدة ومصر، ويدعم البرنامج منح درجة الدكتوراه، وكذلك الإشراف المشترك مع الطلاب الذين يرغبون في إجراء البحوث لمدة عام في إحدى الجامعات بالمملكة المتحدة، كجزء من أبحاث درجة الدكتوراه التي يسعون للحصول عليها من الجامعات المصرية.
يعقد المجلس جلسة على الهواء مباشرة على Facebook يوم الخميس 20 يونيو الجاري للإجابة على الأسئلة حول عملية التقديم ومعايير الاختيار، كما سينظم جلسة استرشادية بمبنى المجلس يوم 10 يوليو المقبل.
يأتي البرنامج في إطار الروابط المؤسسية المخصصة لمشاريع الشراكة بين الجامعات المصرية والبريطانية، التي تمتد لأكثر من عامين وتصل قيمتها إلى 300 ألف جنيه إسترليني.
ويشمل البرنامج تقديم المنح للباحثين التي تركز أبحاثهم على أي من موضوعات الزراعة والغذاء؛ الإدارة المستدامة للمياه، الطاقة المتجددة، تقنيات كفاءة الطاقة، الاقتصاد الإبداعي، وتطوير الصناعات الاستراتيجية والإدارة البيئة والسياسة البيئية، وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 9 أغسطس.
وفيما يتعلق بالمواضيع البحثية فتمتد المنح الدراسية لهذا العام لتشمل موضوعات إنتاج الغذاء، والطاقة، وإدارة المياه، والرعاية الصحية الشاملة ميسورة التكلفة، وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 8 أغسطس.
وصرحت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر، إن صندوق نيوتن- مشرفة القائم على التعاون بين المملكة المتحدة ومصر هو أكبر اتفاقية ثنائية في مجال العلوم على مستوى العالم، ويستند إلى العلاقة القوية بين البلدين، مدفوعا بوفرة المواهب في مصر والتي تمثل قوة ديناميكية للابتكار وتنمية العلوم، «كما أننا نشعر بالحماس الشديد لأن ما يقرب من 50٪ من المشاركين في البرنامج من النساء».
من جهته، قال الأستاذ الدكتور عماد حجازي، مدير صندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا (STDF): «يفتخر الصندوق بالشراكة القائمة مع صندوق نيوتن- مشرفة ونعتبرها قصة نجاح تعزز قيمة التعاون الدولي في مجال البحوث. كما نتطلع إلى تطوير ناجح ومستدام لهذا البرنامج».
وذكرت الأستاذة الدكتورة كاميليا صبحي، مديرة قطاع الشؤون الثقافية والبعثات المصري: «نحن فخورون بالمشاركة المستمرة في برنامج صندوق نيوتن- مشرفة، الذي يعزز العلاقات في المجالات العلمية بين مصر والمملكة المتحدة، لقد أظهر البرنامج تأثيرا على زيادة عدد العلماء الموهوبين والباحثين في مصر».
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