شكرا لقرائتكم خبر عن الغردقة تستضيف مسابقة مصر الدولية لـ«روبيك كيوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف مدينة الغردقة مسابقة مصر الدولية لـ«روبيك كيوب» في الثانى والعشرين من يونيو تحت إشراف الاتحاد الدولى للكيوب وتنظمها منظمة سمارت جولز

يشارك في المسابقة نخبة من أشهر اللاعبين الدوليين بحضور ممثلين عن الاتحاد الدولى للعبة، كذلك سيتم تأهيل الفائزين لتمثيل مصر في بطولة العالم المفتوحة بأمريكا في أغسطس القادم.

وسيتم إقامة المسابقة لأول مرة في مصر بمدينة الغردقة وذلك بعد مباحثات على مدار أشهر مع الاتحاد الدولى ودعوتهم لإقامة المسابقة في أجمل مدن البحر الأحمر،

يرعى المسابقة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ومجمع إعلام الغردقة وغرفة شركات السياحة ووكالات السفر.

وتعتبر لعبة الروبيك كيوب أو المكعب السحرى أحد أشهر وأهم ألعاب العقل بالعالم والتي تعتمد على الذكاء وتنمى قدرات التركيز وسرعة البديهة والتوافق البصرى والحركى، كما أنها تقوم أساسًا على اكتساب مهارات خاصة أهمها تعلم حل المشكلات بطرق رياضية منهجية مختلفة ومتميزة وعمل خوارزميات لتقسيم المسائل الكبيرة إلى أجزاء أصغر يمكن حلها بسهولة وتجميعها لحل المشكلة الأصلية.