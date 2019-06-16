شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيق الجامعات» يعلن مواعيد وأماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء أعماله لهذا العام 2019 عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

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وذكرت مكتب التنسيق، في بيان، الأحد، أنه «تيسيراً على أبنائنا الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وقد تم استحداث هذه الخدمة لأول مرة عام 2017، ولاقت التجربة نجاحاً كبيراً لهذا قررت الوزارة الاستمرار في تقديم هذه الخدمة لهذا العام 2019 وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق ٦ يوليو المقبل حتى يوم السبت ٢٠ يوليو».

وفيما يلي خطوات الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وأماكن أداء الاختبارات، والأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية: