شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيق الجامعات»: بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 6 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء أعماله لهذا العام 2019 عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وذكرت مكتب التنسيق، في بيان الأحد، أنه «تيسيراً على أبنائنا الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وقد تم استحداث هذه الخدمة لأول مرة عام 2017، ولاقت التجربة نجاحاً كبيراً لهذا قررت الوزارة الاستمرار في تقديم هذه الخدمة لهذا العام 2019، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 6 يوليو المقبل حتى يوم السبت 20 يوليو».

وأشار مكتب التنسيق إلى أن الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات للالتحاق بها هي: كليات التربية الرياضية شعبتي التربية (الفنية والموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان- دمياط – بنها – بني سويف)، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية جامعة المنيا، شعبتي التربية الفنية بكلتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، بالإضافة إلى كليات الإعلام.

وأوضح التنسيق أن تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg.

وأضاف أن الخطوات هي أن يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع، ويقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب، وستظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن (رقم الجلوس- اسم الطالب- الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب «علمية– هندسية– أدبية»)، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب، كما ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

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يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية. عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني. تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

وتلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الالكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج. ويتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

وتجري الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

وتابع مكتب التنسيق أن أماكن أداء الاختبارات، أولا بالنسبة لاختبارات كليات التربية الرياضية، وتؤدى الاختبارات لطلاب القاهرة والجيزة (بنين) في كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم و(بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة، أما طلاب القليوبية (بنين) يؤدي الاختبار في كلية التربية الرياضية للبنين ببنها، والإسكندرية والبحيرة عدا مناطق: كوم حمادة وادي النطرون ومديرية التحرير(بنين)، في كلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير، والبنات في كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج، مطروح (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بمطروح، أما طلاب محافظة المنيا بنين وبنات في كلية التربية الرياضية بالمنيا، وأسيوط بنين وبنات في كلية التربية الرياضية بأسيوط. أما اختبارات كليات التربية النوعية شعبتى (موسيقية – فنية)، وتؤدى الاختبارات لطلاب محافظة القاهرة الجيزة بكلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة وكلية التربية جامعة عين شمس.

وذكر التنسيق إلى أن اختبارات الإعلام، والتي تطبق لأول مرة ستؤدي الاختبارات لطلاب محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحيرة والفيوم، في كلية الإعلام جامعة القاهرة، أما طلاب السويس وبورسعيد ودمياط وشمال وجنوب سيناء الإسماعيلية في كلية الإعلام جامعة السويس، والمنيا وبني سويف وأسيوطفي كلية الإعلام جامعة بني سويف، وطلاب الوادي الجديد وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان في كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي.

وأشار مكتب التنسيق أن الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في ادائها، و(1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

وأوضح مكتب التنسيق أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات بحد أدنى 75% وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.