شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت وزارة النقل لبطولة كأس الأمم الأفريقية؟ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل عن استعدادها التام لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من ٢١ يونيو إلى٢٠ يوليو.

وأكدت الوزارة وهيئة النقل العام خلال الاجتماع التنسيقي مع اللجنة العليا المنظمة عن جاهزية السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات هيئة النقل العام بهذا الحدث الهام الذي تحتضنه محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس.

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وقالت هيئة السكة الحديد إن أسطول الرحلات بين المحافظات تم تجهيزه ويشمل قطارات مكيفة ومميزة ومطورة، مضيفة أن الهيئة استعدت بأسطول مكون من ٦٥رحلة يوميا بين محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية تمثل ٤٥،٥ ألف مقعد يوميا.

وشدد المهندس كامل الوزير، وزير النقل على رفع درجة الاستعداد القصوى في محطات السكة الحديد في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية واستعداد محطات المترو.

وذكر المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالتشغيل المعتاد وأيضا الاستعداد بـ٣قطارات يوميا بين المحافظات التي ستحتضن المباريات. كما أعلنت هيئة النقل العام استعدادها للبطولة بتجهيز أسطول مكون من ٣٧٧ أتوبيسا لخدمة استادات القاهرة والفرق وأماكن التدريب.

استعدادات وزارة النقل لبطولة أمم أفريقيا

استعدادات وزارة النقل لبطولة أمم أفريقيا

استعدادات وزارة النقل لبطولة أمم أفريقيا

استعدادات وزارة النقل لبطولة أمم أفريقيا

استعدادات وزارة النقل لبطولة أمم أفريقيا