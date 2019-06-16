شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط»: الرحلات القادمة من باكو يمكن أن تستفيد من «تحفيز الطيران» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة زيارتها الحالية لدولة أذربيجان للمشاركة في أعمال الجلسة (110) للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية الذي ينعقد خلال الفتـرة من 16 إلى 18 يونيو الجاري بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بحضور المؤتمر الصحفي الذي نظمته السفارة المصرية بأذربيجان بمشاركة السفير عادل إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية لدي أذربيجان، والذي تم خلاله الإعلان عن قرار شركة الطيران الوطنية الأذربيجانية «AZAL» إعادة تسيير رحلة تشارتر من باكو إلى القاهرة اعتبارا من 8 يوليو القادم ورحلة أخرى إلى مدينة شرم الشيخ اعتبارا من 18 يوليو 2019.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بعودة تسيير رحلات الطيران من مدينة باكو إلى مدينتي القاهرة وشرم الشيخ في يوليو المقبل، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستساهم في دفع الحركة السياحية الوافدة من أذربيجان إلى المدن السياحية المصرية، لافتة إلى أن مدة الرحلة من باكو إلى القاهرة بعد تشغيل هذه الرحلات ستستغرق ٣ ساعات و٢٠ دقيقة فقط بدلا من ١٤ ساعة.

وقدمت الوزيرة الشكر للسفير المصري على تنظيم هذا المؤتمر الصحفي، مشيدة بالجهود التي تقوم بها السفارة المصرية في باكو لضمان استمرارية خط الطيران، والترويج لمصر في اذربيچان.

أشارت الوزيرة إلى أهمية قطاع السياحة بالنسبة لمصر فهو يعد قطاعا حيويا هاما حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

واستعرضت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي، والخطوات التي تقوم بها الوزارة لتنفيذ هذه المحاور، لافتة إلى أن هذا البرنامج يحظى بدعم من القيادة السياسية والحكومة المصرية، وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وتطرقت للحديث عن الإستراتيجية التي تنتهجها وزارة السياحة للترويج لمصر والتي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحديث آليات الترويج السياحي.

وأضافت الوزيرة أن عناصر الخطة الترويجية الجديدة تتضمن أيضا تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وذلك من خلال فتح أسواق سياحية جديدة والاهتمام بالأسواق الواعدة مثل السوق الأذربيچاني وأسواق آسيا، وأمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية وأسواق أوروبا الوسطى.

وأشارت إلى أن السوق الأذربيچاني يعتبر من الأسواق الواعدة سياحيا حيث وصل اجمالى السائحين المسافرين خارج اذربيجيان إلى أكثر من 4 مليون سائح بمعدل إنفاق مرتفع، لافتة إلى أن الوزارة بالتعاون مع السفارة المصرية في اذربيچان ستعمل على زيادة تواجد مصر داخل هذا السوق، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملموسة في أعداد السائحين الأذربيجانيين الوافدين إلى مصر خاصة خلال عامي 2017 و2018.

وأكدت الوزيرة على حرص مصر على المشاركة بشكل أكبر في المعارض السياحية بأذربيجان، مشيرة إلى أن مصر شاركت في المعرض الذي أقيم في ٢٠١٨، وأضافت أن مصر ستشارك بجناح أكبر العام القادم خاصة بعد تشغيل رحلات الطيران الجديدة.

كما أضافت أن الوزارة ستعمل على تنظيم حملات ترويجية مشتركة مع شركات سياحة أذربيجانية لتعريف الشعب الأذربيجاني بما تتمتع به مصر من مقومات سياحية وأثرية.

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وأشارت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي إلى برنامج تحفيز الطيران الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران، مشيرة إلى أن الرحلات القادمة من باكو إلى مصر يمكن أن تستفيد من هذا البرنامج مما سيساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين من اذربيچان إلى مصر.

وفى سؤال عن إمكانية تنظيم رحلات تعريفية للإعلاميين الأذربيجانيين لتعريفهم بمصر؛ أشارت الوزيرة إلى أن جزء من الحملة الترويجية للوزارة يعتمد على تنظيم رحلات تعريفية Fam Trips للإعلاميين من الدول المختلفة.

وعن السياحة الثقافية، أشارت الوزيرة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير عام ٢٠٢٠ والذي سيضم بين جنباته ١٠٠ ألف قطعة أثرية وسيعرض لأول مرة المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ أمون والتي يصل عددها إلى ٥٠٠٠قطعة اثرية، موضحة أن الترويج لافتتاح المتحف الكبير هو أحد الركائز الأساسية لمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

كما أشارت الوزيرة إلى أن قرب مطار سفنكس من المتحف الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة سيتيح فرصة أمام السائحين للمزج بين السياحة الشاطئية والثقافية، مشيرة إلى أنه تم افتتاحه مؤخرا افتتاح تجربيي، لافتة إلى جاهزيته حاليا لاستقبال الرحلات الخارجية والداخلية.

وقالت أنه من المقرر افتتاح متاحف أخرى خلال الفترة القادمة مثل المتحف القومي للحضارة المصرية التي سيضم العديد من القطع الأثرية.

وفي سؤال عن تناسب الأسعار بالمقصد المصري بالنسبة للسائح الاذربيجاني؛ أشارت الوزيرة إلى أن تسيير خطوط الطيران من باكو إلى القاهرة وشرم الشيخ سيجعل مصر قريبة بالنسبة للسائح الأذربيجاني، مضيفة أن مصر تتميز بتنوع منتجاتها السياحية التي تتناسب مع كافة شرائح السائحين مع اختلاف معدل إنفاقهم.

كما أكدت الوزيرة على الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به مصر، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على الاستثمار في المجال الأمني، مشيرة إلى حصول مصر على جائزة «الريادة الدولية في السياحة» من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC، وذلك تقديرا لجهود مصر في تعزيز قطاع السياحة المصري ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، لافتة إلى ان الزيادة الملحوظة التي يشهدها القطاع السياحي تؤكد على امن وامان المقصد السياحي المصري.

وخلال المؤتمر تم عرض الفيلم الترويجي الحديث عن مصر الذي أطلقته وزارة السياحة في بداية شهر رمضان .

ومن جانبه أكد السفير المصري بأذربيجان على أن القيادة السياسية في الدولتين حريصة على تعزيز العلاقات والروابط بين البلدين، مشيرا إلى أن السياحة المصرية استعادت عافيتها وتمكنت من تحقيق معدلات وأرقام جيدة خلال العاميين الماضيين، وأن مصر على استعداد لاستقبال السائحين الأذربيجانيين الذين يتطلعون لزيارة مصر.

وخلال المؤتمر قامت مسئولة شركة Self Travel وهي الشركة الكازاخستانية التي ستقوم بتسيير خط الطيران بين مصر والعاصمة الأذربيجانية باكو بتقديم عرض عن رحلات الطيران Baku-Sharm ؛حيث أكدت أن الرحلة بين مدينة شرم الشيخ لمدينة باكو هي رحلة طيران منتظمة وليست شارتر، وأشارت إلى أن هناك إقبالا كبيرا على مصر من قبل عملاء الشركة، حيث قامت ببيع ما يقرب من 75% من الرحلات إلى مصر فور الإعلان عنها.

وأشار السفير المصري إلى أهمية الترويج الجيد لهذا الخط الجديد حتى لا يتوقف مثلما حدث في السابق، وفى هذا الإطار أكدت مسئولة الشركة على أنهم يقومون بدراسة جيدة لمتطلبات السوق الذين يقررون العمل به، وأضافت أنها جاءت لباكو مرتين من قبل خصيصا لعقد اجتماعات مع الشركات الأذربيجانية، وتحدثت لهم كثيرا عن انطباعها عن مصر وحبها الشديد لها.