شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلماني يتفقد مراكز الشباب في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وفد من 3 لجان بمجلس النواب جولة تفقدية لعدد من مراكز الشباب في الإسكندرية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الجماهير لمتابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إن الوفد البرلماني رافقه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وضم ممثلين عن لجان الشباب والرياضة، والسياحة والطيران، والشؤون الأفريقية في مجلس النواب.

Advertisements

بدأت الزيارة بمركز شباب الشلالات لمتابعة مدى استعداد مراكز الشباب بالمحافظة لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩. وسلمت وكيل الوزارة درع المديرية إلى المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بالمجلس.

وعلى هامش الزيارة، أقيم معرض لمنتجات أندية الفتاة والمرأة تضمن معروضات عديدة من المشغولات اليدوية والإكسسوارات والمفروشات ومصنوعات جلدية.

شارك في الجولة، ماجد أبوالخير وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بالمجلس، وعماد حمودة وكيل لجنة الشباب والرياضة، وياسر سلومة أمين سر لجنة الشباب والرياضة، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، واللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، وأعضاء مجلس النواب ممثلو الدوائر بالإسكندرية.

وفد من مجلس النواب يتفقد مراكز الشباب فى الإسكندرية