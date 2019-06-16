شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام «الفلاحين»: «الإخوان» وراء أزمة الليمون.. وانخفاض أسعاره إلى 45 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، عن تراجع أسعار الليمون في أسواق الجملة لتسجل ما بين 30 إلى 35 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 40 إلى 45 جنيها للكيلو، لافتا إلى أن الليمون شهد انحفاضا ملحوظا خلال اليومين الماضيين من 20 إلى 25 جنيها في سعر الكيلو، ومع زيادة المعروض خلال الأسبوعين القادمين سيشهد انخفاض الأسعار، والعودة إلى المعدل الطبيعى.

وأكد أبواللوز، في تصريحات له، الأحد، أن «استمرار أزمة ارتفاع أسعار الليمون كل هذا الوقت «مفتعل» من قبل بعض التجار الكبار المنتمين لجماعة الإخوان لتصدير أزمات سياسية واقتصادية للمجتمع المصري، وهذا ما لعبت عليه قنوات الإخوان والقنوات المعادية لمصر، حيث أوهمت الرأي العام بأن هناك أزمات في الشارع المصرى متعلقة بأسعار الخضروات والموالح وبعض السلع الغذائية وفى مقدمتها الليمون»، مشيرا إلى أن «الشعب المصرى أذكي منهم جميعا، وقام بمقاطعة الليمون ولم يقبل على شرائه باستثناء أولاد الذوات»، مضيفا: «مش هنموت يعني لو ماشربناش ليمون».

وأشار إلى استمرار تراجع أسعار الليمون في الأسواق خلال الأيام الماضية، لعزوف أغلبية المواطنين عن شرائه لكونه سلعة ليست ضرورية، منوها بأنه سوف يصل لسعره الطبيعي بين 8 و10 جنيهات، ولكن بحسب المنطقة التي يباع فيها، مدللًا بذلك على أن عدة مزارع بالصعيد والشرقية والبحيرة ستبدأ في ضخه إلى الأسواق في غضون أيام.