بـ "مفك".. سائق وشقيقه يعتديان على أجنبي وزوج ابنته بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسماعلية، من ضبط مرتكبي واقعة التعدي على شخصين، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، أثناء استقلالهما سيارة أجرة بالإسماعيلية.

وردت إشارة لمركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من إحدى المستشفيات بوصول شخص، 55 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وزوج ابنته، 32 سنة، يعمل بذات الدولة، "مصري الجنسية"، مصابان بجروح قطعية متفرقة، وقررا أنه أثناء استقلالهما إحدى السيارات الأجرة "تاكسي" بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، للتوجه لإحدى المناطق بدائرة المركز، وعقب وصولهما حدثت مشادة كلامية بينهما وقائد السيارة لخلاف على قيمة الأجرة، وانصراف الأخير وعودته لهما وبرفقته أحد الأشخاص وتعديا عليهما بأداة صلبة، فأحدثا إصابتهما وفرا هربين.

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وشُكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهما كل من سائق، 27 سنة، وشقيقه فني تكييف، 22 سنة، مُقيمان بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وتمكن قوات الأمن من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتعديهما على المُبلغين بـ "مفك"، مُحدثين إصابتهم، وأرشدا عن الأداة المستخدمة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي الواقعة وتولت النيابة التحقيق.