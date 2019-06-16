سقوط تشكيل عصابي لترويج العملات المزورة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن ضباط مباحث القاهرة، اليوم الأحد، القبض عل عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج العملات المقلدة ببولاق أبو العلا.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أفادت بقيام أحد الأشخاص، بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال ترويج العملات المالية المقلدة، ويتخذ من دائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت عن ضبطه حال تواجده بشارع كورنيش النيل دائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، وبصحبته (شخصين أحدهما - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس والآخر - مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة)، وبحوزتهم مبلغ قدره 65 ألف جنيه، وجميعهم مقلدين.

بمواجهتهم اعترف الأول بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص، جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه، بقصد ترويجها على عملائه، وقيام المتهمان الآخران باستقطاب راغبي شراء العملات المقلدة نظير مبلغ مالي يتحصلا عليه من الأول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.