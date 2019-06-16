ضبط 13 تاجر مخدرات في قضايا غسل 55 مليون جنيه بتجارة غير مشروعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي ضم 13 متهما، غسلوا 55 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية، في مجال الإتجار بالمواد المخدرة . قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال تشكيل عصابي ضم 13 متهما لاتجارهم في المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، جراء ذلك، حيث لجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية من خلال عدة أساليب من بينها شراء "أراضي زراعية عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات"، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 55 خمسة وخمسون مليون جنيه. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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