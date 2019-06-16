ضبط عنصر إجرامي بحوزته كيلو حشيش بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أسقط ضباط مباحث القاهرة أحد العناصر الإجرامية بحلوان بحوزته سلاح ناري وذخائر وكمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام بحلوان.

كانت تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد العناصر الإجرامية "مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في قضية "مخدرات" حال استقلاله سيارة "ملكه". وبحوزته "بندقية خرطوش، 5 طلقات لذات العيار، كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام- سلاح أبيض "نصل معدني"، مبلغ مالي، هاتف محمول).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق