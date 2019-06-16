مصاب في اصطدام سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني أعلى المحور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أصيب شخص في اصطدام سيارة بالحاجز الخرساني أعلى محور 26 يوليو، اليوم الأحد.

تلقى مشرف غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى المحور ووجود مصاب.

كشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة ملاكي أعلى الطريق، اختلت عجلة القيادة بيد سائقها، واصطدمت بالحاجز الخرساني، مما أدى إلى تهشم المقدمة بالكامل.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى، ووجه اللواء عصام الدين شادي مدير الإدارة العامة للمرور، بسرعة انتقال الخدمات المرورية لسحب حطام الحادث وتجنيب السيارة نهر الطريق