ضبط هارب من دفع مليون ونصف جنيه غرامات بالزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط متهم هارب و مطلوب التنفيذ عليه في حكمين بإجمالي غرامة أكثر من مليون و 557 ألف جنيه.
كانت ضبطت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، مطلوب ضبطه وإحضاره للتنفيذ عليه في 2 حكم "مباني" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت (1,557,600 جنيه ) وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
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