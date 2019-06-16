ضبط هارب من دفع مليون ونصف جنيه غرامات بالزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط متهم هارب و مطلوب التنفيذ عليه في حكمين بإجمالي غرامة أكثر من مليون و 557 ألف جنيه.

كانت ضبطت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، مطلوب ضبطه وإحضاره للتنفيذ عليه في 2 حكم "مباني" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت (1,557,600 جنيه ) وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.