بـ75 جنيهًا.. النقل العام تطرح اشتراكات بطولة أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت هيئة النقل العام بالقاهرة، في طرح اشتراكات على الخطوط التي خصصتها لخدمة ونقل جماهير بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تبطلق يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الأحد، إنه تم تخفيض قيمة الاشتراك ليصبح 75 جنيهًا بدلا من 190 جنيهًا، ويتيح هذا الاشتراك لحامله الانتقال بين جميع خطوط الهيئة الخاصة بالبطولة خلال فترة إقامتها.

وكانت هيئة النقل العام بالقاهرة أعلنت في وقت سابق، تخصيص نحو 600 أتوبيس تابعين للهيئة لخدمة الجماهير من وإلى أماكن إقامة المباريات طوال فترة البطولة داخل العاصمة.