محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
غادر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أرض الوطن متوجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في فاعليات المعرض الدولي للطيران والفضاء (LE BOURGET) والذي يعد من أكبر المعارض العالمية في مجال قطاع الطيران وصناعات الفضاء.
وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، في بيان، اليوم الأحد، إنه من المنتظر أن يجري القائد العام للقوات المسلحة على هامش المعرض العديد من المباحثات مع كبار المسئولين العسكريين والوفود المشاركة من مختلف الدول لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.
كما يناقش القائد العام، خلال الزيارة، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مصر وفرنسا على الصعيدين الإقليمي والدولي وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع يغادر إلى فرنسا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.