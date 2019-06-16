"قومي حقوق الإنسان" يعقد مؤتمرًا بشأن "المساعدات القانونية"غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، غدًا الاثنين، المؤتمر الدولي تحت عنوان "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساعدة القانونية والشكاوى". وقال المجلس، في بيان، اليوم الأحد، إن هذا المؤتمر يستهدف تبادل الخبرات والتحديات والمعارف بين المؤسسات الوطنية في موضوعات تطبيق المساعدة القانونية و آليات تناول الشكاوى.

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