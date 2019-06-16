بالخطوات.. كيف تحصل على تذكرة مترو الأنفاق من ماكينات "VTM"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم: أعلنت وزارة النقل عن توافر ماكينات TVM بالمحطات الجديدة (هارون- ألف مسكن- نادي الشمس) بالخط الثالث بالمترو، بواقع ماكينة لكل محطة، لاستخراج التذكرة بفئاتها المختلفة آليا بدون صراف تذاكر. وينشر "الخليج 365" خطوات الحصول على تذكرة مترو وكيفية استخدام الماكينة. الحصول على تذكرة - الضغط باللمس على نص شراء التذكرة الموجودة على الشاشة؟ - ستظهر لك فئات التذاكر الثلاث التي تبدأ (5 ، 7 ، 10). - اضغط على فئة التذكرة المراد الحصول عليها. - إرفاق المبلغ المالي في مخرج أسفل يمين شاشة الماكينة. - ستحصل على التذكرة من الفتحة أسفل يسار الشاشة. Advertisements - إذا كان هناك نقود متبقية ستخرج من الفتحة أسفل يمين الشاشة. - يمكن دفع ثمن التذكرة من خلال العملات المعدنية من خلال فتحة أسفل يمين شاشة العرض. - يتم وضع النقود قطعة قطعة حتى تصل إلى ثمن التذكرة المراد الحصول عليها. - تخرج التذكرة أسفل يسار شاشة العرض. كما يمكن من خلال ماكينة الصراف الآلي تسديد الاشتراكات - ضع بطاقة الاشتراك داخل الدائرة الحمراء أسفل يسار الشاشة. - يظهر لك الرصيد المتبقى من الاشتراك عبر الشاشة. - ادخل النقود المراد شحنها للاشتراك. - ستظهر لك رسالة برصيدك بعد الشحن.

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