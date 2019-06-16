مصر | مصرع مسجل خطر عقب تبادل إطلاق النيران.. وضبط 3 آخرين في الدقهلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية عقب تبادل لإطلاق النيران، في ضبط 4 من العناصر الإجرامية الخطرة من المتاجرين فى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية بدون ترخيص، وذلك حال إختبائهم بالزراعات بمركز ميت غمر بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، بمديرية أمن الدقهلية قيام 3 من العناصر الإجرامية الخطرة بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة المركز سبق إتهام أحدهم فى عدد 15 قضية متنوعة "مخدرات، بلطجة، سرقة متنوعة، سرقة وسائل نقل، سلاح أبيض"، ومطلوب ضبطه لإتهامه فى واقعة إطلاق عيارى نارى تجاه مزارع وإصابته لوجود خلافات بينهما.. كما سبق إتهام الإثنين الآخرين فى عدد 23 قضية متنوعة "مخدرات، بلطجة، سرقة متنوعة، سرقة مسكن، سلاح أبيض، آداب عامة".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بحملة أمنية مكبرة بمكان إختبائهم بالزراعات بدائرة المركز، وحال شعورهم بالقوات قامت العناصر الإجرامية بإطلاق أعيرة نارية، تجاهها، والتى قامت بدورها بمبادلتهم وأسفر ذلك عن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- طبنجة و21 طلقة مختلفة الأعيرة- كمية من نبات البانجو المخدر وزنت قرابة20 كيلو جرام).

تبين إصابة أحد العناصر الإجرامية "سبق إتهامه فى إحدى القضايا" كان برفقتهم بطلق نارى بالصدر، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، إلا أنه توفى لدى وصوله للمستشفى متأثرًا بإصابته.