مصر | ضبط كميات كبيرة من الأدوية المستوردة والمهربة جمركياً داخل صيدلية بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط كميات كبيرة من الأدوية المستوردة والمهربة جمركياً داخل صيدلية بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبتقنين الإجراءات تم استهداف الصيدلية المشار إليها بالتنسيق مع مفتشى الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حيث أمكن ضبط 3 أشخاص "المدير المسئول عن الصيدلية - عاملان بذات الصيدلية"، وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد، بالإضافة إلى كميات من الأدوية الخاصة ببعض المستشفيات الحكومية والممنوع تداولها بالصيدليات بالمخالفة لأحكام القانـون.
بمواجهتهم أيدوا ما سبق وجارى تكثيف الجهود لضبط مالك الصيدلية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.