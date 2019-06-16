مصر | ضبط أحد العناصر الإجرامية لحيازته مواد مخدرة وسلاح بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط أحد العناصر الإجرامية لحيازته مواد مخدرة وسلاح بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن بالقاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات") حال إستقلاله سيارة "ملكه" وبحوزته (بندقية خرطوش - 5 طلقات لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،300 كيلو جرام- سلاح أبيض "نصل معدنى" - مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.