مصر | الفصل في دعوى ضد شركة سيارات بسبب عيب الصناعة 10 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفصل في دعوى ضد شركة سيارات بسبب عيب الصناعة 10 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفصل محكمة القاهرة الاقتصادية في 10 يوليو المقبل في دعوى قضائية أقامها عميل ضد إحدى شركات السيارات الشهيرة، بسبب عيب صناعة ظهر بعد شراء السيارة واستعمالها.

وبدأت وقائع الدعوى حين تقدم العميل بشكوى الى جهاز حماية المستهلك، بوجود عيب في السيارة يتمثل في ارتفاع عدد لفات الدفاع داخل السيارة تلقائيا مما أدى الى تعرضه لحادث، وباللجوء الى الشركة المشكو في حقها وجد مماطلة، وتداولت الشكوى باللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، وانتهت بتوصيلها الى قيام الشركة بإصلاح السيارة على ان تتحمل الشركة المصروفات.

وتمت احالة الدعوى للنيابة ، ومنها الى محكمة القاهرة الاقتصادية لتعمل على الفصل فيها وإصدار الحكم.