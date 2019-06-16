مصر | خلال حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم.. ضبط 64 مشتبها بهم وسيارة بدون لوحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم.. ضبط 64 مشتبها بهم وسيارة بدون لوحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال البحث الجنائي عن ضبط 3 خيال وجمال – 64 حالة اشتباة – 23 جزئي – 14 غرامات- 2 بائع متجول- 1 دراجة بخارية – 3 تسول - 2 حكم جناية – سيارة بدون لوحات معدنية، وبلغ الإجمالي 113 مخالفة، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 45 كرسى- 20 ترابيزة – 3 ثلاجة- 5 تروللي – 3 ميزان – 35 اوتاد وسلاسل – 5 شمسية – غرزة شاي – 12 قلب شيشه– 2 تروسيكل - 235 الإجمالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.