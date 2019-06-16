مصر | خلال حملات تموينية بالجيزة.. إغلاق 16 منشأة غير مرخصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات تموينية بالجيزة.. إغلاق 16 منشأة غير مرخصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (85) قضية تموينية تنوعت مابين ضبط 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 16 إدارة منشأة بدون ترخيص، 15 انتاج خبز ناقص الوزن، 18 عدم الإعلان عن الأسعار، 12 خبز غير مطابق للمواصفات، تجميع والاستيلاء علي دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة استخراج 82%باجمالي 850 كجم.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.