أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد المتحف القومي للحضارة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد المتحف القومي للحضارة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، بتفقد المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، واستمع الى شرح حول مراحل إنشائه.

وأشار وزير الأثار، إلى أن المتحف يقع على مساحة 135 ألف م2، بالقرب من منطقة مجمع ااأديان، ويطل على بحيرة عين الصيرة، وتتضمن المرحلة الأولى منه، والتي تم اﻻنتهاء منها بالكامل، مبنى اﻻستقبال، ومخازن الأثار، والمنطقة الإدارية، باﻻضافة إلى معامل الترميم، ومنطقة الجراجات؛ فيما تتضمن المرحلة الثانية والتى تصل نسبة تنفيذ اﻻعمال بها الى نحو 95%، جميع اﻻعمال الكهروميكانيكية والمعمارية الداخلية لمبنى اﻻستقبال، وكذا اﻻعمال اﻻنشائية الخاصة بالهرم الزجاجى، وتجهيز مخازن اﻻثار ومعامل الترميم، فضلا عن اﻻنتهاء من نظم مكافحة الحريق الخاصة بهما.

كما أشار الشرح إلى الأعمال الخاصة بالمرحلة الثالثة (أسبقية أولى)، والتى تبلغ نسبة تنفيذها نحو 96%، تتضمن قاعات العرض المتحفي (قاعة العرض المركزى بمسطح 2570م2 - قاعة عرض المومياوات الملكية بمسطح 2810م2 - قاعة متحف العاصمة بمسطح910م2)، كما تشمل أعمال المرحلة إنشاء محطة كهرباء، وكذا أعمال المحوﻻت والمولد اﻻحتياطى، إلى جانب أعمال مكافحة الحريق داخل تلك القاعات وأعمال الإنارة والعرض المتحفي.