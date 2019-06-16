أخبار مصر | وزير الدفاع يغادر إلى فرنسا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يغادر إلى فرنسا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يشارك خلالها في فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء (LE BOURGET) والذي يعد من أكبر المعارض العالمية في مجال قطاع الطيران وصناعات الفضاء.

ومن المنتظر، أن يجري القائد العام للقوات المسلحة، على هامش المعرض العديد من المباحثات مع كبار المسئولين العسكريين والوفود المشاركة من مختلف الدول لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.

كما يناقش القائد العام خلال الزيارة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين مصر وفرنسا على الصعيدين الإقليمى والدولى وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.