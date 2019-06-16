أخبار مصر | سامح عاشور يعتمد "اتحاد محامين مصر" في طنطا وكفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور يعتمد "اتحاد محامين مصر" في طنطا وكفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن صلاح مقلد، عضو النقابة العامة للمحامين، عن محكمة كفر الشيخ، اعتماد اتحاد "محامين ومحاميات مصر"، في طنطا وكفر الشيخ، وذلك بقرار من النقيب العام للمحامين سامح عاشور.

جاء ذلك خلال لقاء نقيب محامين مصر سامح عاشور، بمحامين كفر الشيخ، والدارسين بمعهد المحاماة بالمحافظة، أثناء زيارته لكفر الشيخ.

وفي السياق أكد عبد المنعم نوح، مؤسس ومسئول عام اتحاد "محامين ومحاميات مصر"، أن الاتحاد يشرف عليه نقيب عام محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور، ويهدف إلى عدة أغراض تتمثل في التعاون مع نقابة المحامين العامة ليكون جسر تواصل أبنائها مع شباب المحامين وشيوخ المهنة.

وأشار إلى أن الاتحاد يهدف أيضًا عرض ما يجرى إنجازه من خدمات نقابية وكذا لزيادة المستوى الخدمي والمهني والقانوني والتثقيفي لشباب المحامين والمحاميات، وزيادة عمق تواصل شباب المحامين مع نقابتهم ومساعدتهم في حل مشاكلهم