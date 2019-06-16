أخبار مصر | نقيب المحامين: نسعى لإنهاء أزمة أرض النقابة في بلطيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين: نسعى لإنهاء أزمة أرض النقابة في بلطيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن مجلس النقابة وافق على إنشاء ناد للمحامين بكفر الشيخ، وننتظر ترشيح مجلس النقابة الفرعية لقطعة أرض مناسبة لإنشاء النادي عليها، متابعا: "نسعى أيضا لإنهاء أزمة أرض النقابة في بلطيم مع المحافظة لبدء إنشاء مصيف للمحامين على الفور".

في سياق آخر، جدد نقيب المحامين، خلال كلمته بمعهد محاماة كفرالشيخ، أمس السبت، تأكيده دعم النقابة لجهود الدولة، والقوات المسلحة في حربهما ضد الإرهاب لاجتثاثه، مشيرا إلى أن الإرهاب لا يميز بين قاض، أو محام، أو وزير، أو غفير، ويطول الجميع.

من جهته، رحب صلاح مقلد، عضو مجلس النقابة العامة عن كفر الشيخ، ومدحت بدوي، نقيب الفرعية، بالنقيب العام وجميع الحضور، مؤكدين دعهما الكامل لتعديلات قانون المحاماة، نظرا لما تتضمنه من حصانة للمحامي في أثناء عمله، ومواد عديدة تسهم في رفعة المحاماة، وتحقق مكاسب عديدة لها.

