أخبار مصر | مجلس "محامين القاهرة الجديدة" يناشد "النواب" بسرعة إصدار تعديلات "المحاماة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس "محامين القاهرة الجديدة" يناشد "النواب" بسرعة إصدار تعديلات "المحاماة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس نقابة محامين القاهرة الجديدة الفرعية، موافقته على جميع التعديلات المقترحة لقانون المحاماة، المقدم من النقيب العام، سامح عاشور، إلى مجلس النواب.

وأكد المجلس، في بيان له، ضرورة إقرار التعديلات، والوقوف صفا واحدا خلف مجلس النقابة العامة، والمجالس الفرعية، لحين صدور القانون، لما تقدمه التعديلات من خدمة لجميع المحامين والمهنة، حال كونها عرضت في عدة مؤتمرات واجتماعات، وتمت المناقشة بشأنها، وتم تفويض النقابة العامة باتخاذ ما يلزم لعرضها على مجلس النواب، حتى تمام إقرارها.

وأدان البيان قيام نقيب الفرعية منفردا بالاعتراض على التعديلات دون الرجوع للمجلس، واصفا موقفه حين حضوره في الوقفة الاحتجاجية مع قلة من المعترضين أمام النقابة بالعبثي، حيث لم يفوضه مجلس ولا جمعية عمومية في ذلك.

وأكد المجلس الفرعي مساندته للنقابة العامة ضد ما تتعرض له من هجمات شرسه لتحقيق منافع شخصية، ومطامع انتخابية لا تتماشى ومصلحة الجمعية العمومية للمحامين، ومستقبل المهنة.

كما ناشد مجلس نقابة القاهرة الجديدة، في بيانه، مجلس النواب سرعة إصدار التعديلات المقترحة على قانون المحاماة لما فيها من مصلحة محامي مصر، ومهنة المحاماة.