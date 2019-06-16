أخبار مصر | وزيرة الصحة تتابع التجهيزات ونظم التشغيل بالمنشآت الطبية للتأمين الصحي الجديد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتابع التجهيزات ونظم التشغيل بالمنشآت الطبية للتأمين الصحي الجديد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت

قالت وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،مساء أمس السبت، اجتماعًا موسعًا لمتابعة التجهيزات الجارية بوحدات ومستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، تمهيدًا لتطبيق المنظومة الجديدة، وذلك بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد.

وجاء ذلك خلال جولتها التفقدية والتي تستمر ليومين لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث من المقرر أن تتفقد اليوم الأحد عددًا من المستشفيات.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع تناول الموقف التشغيلي لكل مستشفى على حدة، حيث وجهت وزيرة الصحة والسكان فى هذا الصدد بالاستعانة بالخبرات الفنية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفياتها للمساهمة في تشغيل مستشفيات التأمين الصحي الجديد، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات العاملين بالأمانة في مراجعة الشئون المالية والإدارية لجميع مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الجديد.

وتابعت أن وزيرة الصحة والسكان راجعت خطط تشغيل مستشفى أطفال النصر التخصصي، وذلك لكل قسم على حدة حيث وجهت بتدريب القوى البشرية من أطباء وتمريض المقرر عملهم بوحدة مجدي يعقوب للقلب بمستشفى النصر، بمركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان وذلك بدايةً من يوم الثلاثاء المقبل، كما راجعت التعاقدات الجارية مع الفرق الطبية، وشددت على سرعة الانتهاء من كافة التعاقدات.

وكشفت الوزارة عن اختيار الزي الخاص بجميع الفرق الطبية المقرر عملها بالمستشفيات ووحدات طب أسرة، وبما يظهر الفرق الطبية بالمظهر اللائق.