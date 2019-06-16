أخبار مصر | التدخل السريع يعيد مسنة بطنطا إلى أسرتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التدخل السريع يعيد مسنة بطنطا إلى أسرتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتويجا لجهود فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، نجح اعضاء الفريق المحلي بالغربية فى إعادة السيدة المسنة إحسان. س .ا 90 عاما الى أسرتها بعد العثور عليها فى طنطا والتى تعاني من الزهايمر، حيث قام اعضاء الفريق بتكثيف البحث عن اسرة المسنة والتي تم ايداعها امس احدي دور المسنين.

وأكد محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع أنه بعد استقرار حالة السيدة المسنة تبين أنها تقيم مع ابنها بمنشية جنزور وأن لها ابنة تقيم بمساكن السلام، وأفاد يوسف بأن فريق التدخل السريع بالغربية قام بالتواصل بذويها والتنبيه عليهم بحسن رعايتها.

وكان الفريق المحلي بالغربية قد تلقى أمس بلاغا يفيد بوجود سيدة مسنة بمدينة طنطا تعاني من الزهايمر وهي بلا مأوى، حيث فور تلقى البلاغ توجه اليها الفريق وتم إيداعها احدي دور المسنين لتلقى جميع أوجه الرعاية الصحية والنفسية وغيرها من الخدمات.