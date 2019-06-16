أخبار مصر | اليوم.. بدء فعاليات المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لمشروع "مودة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. بدء فعاليات المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لمشروع "مودة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ اليوم الأحد، فعاليات المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لمشروع مودة، وسيتم من خلاله تدريب 500 من مكلفي الخدمة العامة من محافظتى القاهرة والجيزة، لمدة عشرة أيام في المركز الأوليمبي بالمعادي، تحت رعاية غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكدت رمزة حسين، مديرة مشروع مودة، أن المتدربين سيتلقون تدريباً حول مفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية في العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية وأهمية الوعى بها للحفاظ علي الروابط الأسرية، كما ذكرت أن البرنامج التدريبي سيتناول التوعية بالجوانب الشرعية في الحفاظ علي الأسرة ، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة تطبيقية مكملة للجانب النظرى للتدريب.

وذكر أيمن عبد العزيز المنسق التنفيذي للمشروع أن المرحلة الاولى تضمنت تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المستهدفة من الأساتذة المتميزين والمعروف عنهم القبول لدى الطلاب حيث قام كل متدرب بتدريب 100 طالب على الأقل على كيفية تطبيق الأساليب والطرق العلمية التربوية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسرى والتدريب على فض المنازعات بين الزوجين لخفض مستوى نسب الطلاق وبخاصة في المراحل الأولى من عمر الزواج، وأسفر التدريب وفقاً لما ذكره عبد العزيز إلى الوصول إلى توعية 21 طالب وطالبة بالجامعات المختلفة.

وأضاف "عبد العزيز" أن المجتمع المصري في حاجة لمثل تلك المبادرات للحد من الارتفاع المضطرد في حالات الطلاق التي إرتفعت في مصر إلى 198 ألف حالة سنوياً بمتوسط 542 حالة يومياً وأن مودة يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من الطلاق ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.